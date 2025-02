Crescita di Samsung nel Q4/2024 nonostante la debole domanda di semiconduttori

Samsung ha concluso il 2024 con risultati finanziari positivi, registrando ricavi di KRW 75.8 trilioni (circa 52.1 miliardi di dollari) nel quarto trimestre, un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli utili operativi per il trimestre ammontano a KRW 6.5 trilioni (4.47 miliardi di dollari), evidenziando un incremento del 130% su base annua. Nel complesso, i ricavi annuali del 2024 hanno raggiunto 207 miliardi di dollari, rispetto ai 178.3 miliardi del 2023, facendo di questo il secondo miglior risultato annuale della compagnia, superato solo dal record del 2022. Gli utili annuali sono aumentati significativamente, raggiungendo 22.5 miliardi di dollari, cinque volte rispetto ai 4.5 miliardi del 2023. Tuttavia, le aspettative di mercato non sono state completamente soddisfatte, soprattutto a causa della diminuzione della domanda nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale e i personal computer.

Nel quarto trimestre, il settore dei chip di memoria ha mostrato segni di debolezza, con un calo della domanda per i chip DRAM e NAND, nonostante fatturati di 20.68 miliardi di dollari e profitti ridotti a 1.99 miliardi. I chip HBM, in particolare gli HBM3E, non hanno ricevuto certificazione da Nvidia, limitandone l’utilizzo. Le prospettive nel settore dei semiconduttori rimangono incerte a causa della volatilità del mercato.

Per il futuro, Samsung prevede un aumento della domanda per sensori d’immagine e pannelli per display, mentre si prepara ad investire maggiormente in ricerca e sviluppo, migliorando le capacità produttive e la progettazione dei chip, con focus su intelligenza artificiale e dispositivi avanzati. Inoltre, l’azienda mira a rispettare gli standard richiesti da clienti importanti come Nvidia e a esplorare collaborazioni strategiche nel settore della memoria.