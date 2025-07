Crescita dell’IA in Italia: opportunità e sfide per le aziende

Negli ultimi anni, il settore dell’intelligenza artificiale ha mostrato una crescita significativa, attirando l’attenzione delle aziende di diversi settori. In Italia, il mercato dell’IA, sia generativa che non, ha raggiunto un valore di 1,5 miliardi di euro e continua a crescere, con previsioni di ulteriore espansione nei prossimi cinque anni.

Secondo un rapporto dell’Osservatorio digital innovation del Politecnico di Milano, le grandi imprese italiane stanno procedendo lentamente nell’adozione di sistemi di intelligenza artificiale rispetto ai loro omologhi europei. Attualmente, il 59% delle grandi aziende italiane è coinvolto in progetti di IA, una percentuale inferiore rispetto a quella di Paesi come il Regno Unito (75%) e la Germania (69%). Tra le soluzioni più utilizzate ci sono ChatGPT di OpenAI e Copilot di Microsoft, che insieme rappresentano oltre il 90% del mercato. I principali ambiti di applicazione dell’IA sono la cybersicurezza e il management aziendale.

Nel 2023, il mercato dell’IA in Italia era stimato a 800 milioni di euro, cresciuto a 1,2 miliardi nel 2024. Si prevede che nel 2025 raggiunga 1,5 miliardi, con particolare interessamento verso le applicazioni di IA generativa. Questi strumenti, capaci di creare contenuti attraverso algoritmi di machine learning, sono stati integrati nei processi produttivi delle aziende, e richiedono competenze specifiche nel campo della programmazione.

Nonostante il crescente utilizzo dell’IA, solo il 15% delle medie e il 7% delle piccole imprese hanno avviato progetti in questo ambito. Allo stesso tempo, un anno dopo l’entrata in vigore dell’Artificial Intelligence Act dell’Unione Europea, il 28% delle grandi imprese ha ancora adottato misure concrete di conformità alle normative. Le aziende affrontano una crescente domanda di profili specializzati in ambiti come cloud computing e big data, con ben 550mila posti di lavoro richiesti.