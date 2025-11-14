Crescita dell’export italiano: settori e mercati chiave

A settembre, l’export ha ripreso a crescere su base mensile, con un aumento spinto dalle vendite verso i mercati extra Ue, mentre quelle destinate all’area Ue sono diminuite. Questo è quanto riportato nei dati sul commercio estero pubblicati dall’Istat, che evidenzia come l’andamento congiunturale sia influenzato da vendite significative di mezzi di navigazione marittima; escludendo tali vendite, la crescita sarebbe stata più contenuta, passando da +2,6% a +0,7%.

In termini annuali, l’export ha mostrato una crescita sostenuta, alimentata dall’aumento delle vendite verso entrambe le aree, Ue ed extra Ue. Questa tendenza ha interessato quasi tutti i settori, con incrementi più marcati per farmaceutica, mezzi di trasporto e metalli. I prezzi all’import sono diminuiti leggermente, principalmente per la flessione dei prezzi di alcuni prodotti energetici, sebbene il calo su base annua si stia riducendo.

Nel terzo trimestre, si stima che l’export sia cresciuto del 2%, mentre l’import è rimasto pressoché stabile. A settembre, l’export ha registrato una crescita annua del 10,5% in valore e del 7,9% in volume, con un incremento sia verso l’area Ue che extra Ue. Le importazioni, invece, sono aumentate del 9,9% in valore, con una crescita più significativa nelle vendite verso mercati extra Ue.

Tra i settori di punta per l’export figurano articoli farmaceutici, mezzi di trasporto e metalli, mentre solo alcune categorie, come articoli sportivi e sostanze chimiche, hanno visto un calo. Rispetto ai partner commerciali, gli Stati Uniti e la Francia hanno avuto i contributi più elevati, mentre la Turchia e alcuni paesi MERCOSUR hanno mostrato segni negativi.

Il saldo commerciale di settembre è positivo, con un deficit energetico ridotto rispetto all’anno precedente. Inoltre, i prezzi all’importazione sono diminuiti sia mensilmente che annualmente.