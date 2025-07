Crescita dell’economia del mare in Italia: dati e prospettive

L’economia del mare in Italia rappresenta un settore strategico per il Paese, grazie alla sua vasta estensione costiera e alle numerose attività connesse. Recentemente, il tredicesimo rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’economia del mare ha evidenziato dati significativi sulla crescita di questo comparto.

Con circa 7.914 chilometri di costa e 645 comuni costieri, l’economia del mare conta oltre 230.000 imprese e più di 1 milione di occupati, generando un valore aggiunto diretto di 76,6 miliardi di euro, che sale a 216,7 miliardi se si considerano gli effetti indiretti, pari all’11,3% del PIL. Tra il 2022 e il 2024, si prevede un incremento del valore aggiunto del 15,9%, ben oltre la crescita media del Paese, ferma al 6,6%. Parallelamente, l’occupazione nel settore ha registrato un aumento del 7,7%, rispetto all’1,9% dell’intera economia nazionale.

Il rapporto mostra anche che le imprese giovanili e femminili costituiscono rispettivamente l’8,9% e il 22,6% dell’economia blu. Le regioni con il maggior contributo del settore al valore aggiunto totale sono Liguria, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania, mentre a livello provinciale si evidenziano Trieste, Livorno e La Spezia.

Il Sud Italia si distingue per la quota di valore aggiunto, raggiungendo il 32,5%, e una percentuale di occupazione del 37,7%. Tuttavia, non mancano preoccupazioni riguardanti l’incertezza economica, con potenziali perdite significative per il settore, in particolare per turismo e logistica, qualora continui a crescere.

Il rapporto offre un quadro preciso delle potenzialità e delle sfide che il settore della blue economy si trova ad affrontare.