Crescita delle PMI al Sud: boom delle IPO nel 2024

Nel contesto delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, il mercato Euronext Growth Milan sta mostrando un significativo dinamismo. Al 31 luglio 2025, le oltre duecento PMI quotate in questo mercato avevano una capitalizzazione complessiva di 8,8 miliardi di euro. Di queste, 30 aziende provenienti dal Sud Italia, che rappresentano il 14% del totale, contribuiscono con una capitalizzazione di 1,7 miliardi, in aumento del 21,4% rispetto all’anno precedente e con una raccolta di 385 milioni di euro attraverso IPO.

Secondo l’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, le PMI meridionali hanno registrato nel 2024 un fatturato complessivo di 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 15% rispetto al 2023. Il numero dei dipendenti attivi è aumentato, raggiungendo 4.331 unità, un incremento del 13%.

La Campania emerge come la regione leader, con 15 aziende quotate, seguita dalla Sicilia con 6. Abruzzo, Puglia, Sardegna, Molise e Calabria partecipano anch’esse con due o un’azienda ciascuna. La forte partecipazione di Invitalia attraverso il fondo “Cresci al Sud” ha fornito un supporto finanziario a sette IPO, per un valore attuale di 17,3 milioni di euro.

In media, le società quotate hanno una capitalizzazione di circa 50 milioni di euro e ricavi pari a 68,5 milioni. Il settore tecnologico è il più rappresentato, comprendendo l’27% delle aziende nel mercato. Tecno si distingue come la prima IPO sostenibile, puntando sulla valorizzazione territoriale e sulle soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione.