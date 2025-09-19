Crescita della produzione nelle costruzioni in Italia

L’Istat ha comunicato una notizia positiva per il settore delle costruzioni. Per luglio 2025, si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni sia aumentato dello 0,7% rispetto a giugno, segnando un recupero dopo i diminuzioni dei due mesi precedenti.

Considerando il periodo da maggio a luglio 2025, la produzione nelle costruzioni ha mostrato un incremento dell’1,3% rispetto al trimestre precedente. In termini tendenziali, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario, sia quello grezzo, hanno registrato una crescita del 5,2%. È importante notare che a luglio il numero di giorni lavorativi è stato di 23, come nel mese corrispondente dell’anno precedente.

Analizzando i primi sette mesi dell’anno, l’indice corretto per gli effetti di calendario è aumentato del 4,7%, mentre l’indice grezzo ha registrato una crescita del 3,1%. Questi dati evidenziano una tendenza positiva nel settore, indicando una ripresa della produzione nelle costruzioni dopo le flessioni precedenti.