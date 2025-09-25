Crescita della Povertà in Italia: Emergenza Sociale in Aumento

Nel contesto delle misure contro l’emarginazione, sono fondamentali iniziative come il pronto soccorso sociale e l’assegnazione di indirizzi fittizi per i cittadini senza una casa stabile. Recenti dati dell’Istat mostrano un aumento significativo delle persone assistite dalle unità mobili di strada, passate da 25.800 a oltre 34.000. Contestualmente, le segnalazioni di altre emergenze sociali sono raddoppiate rispetto al periodo pre-pandemia.

I registri comunali attestano che nel 2022 circa 33.000 persone senza fissa dimora sono state iscritte all’anagrafe, con un incremento di 8.000 rispetto a tre anni fa. Anche la distribuzione di beni essenziali, come alimenti e vestiario, ha coinvolto oltre 41.500 individui, nonostante un lieve calo rispetto al 2021. Questo dato sottolinea la persistenza di uno stato di disagio che rimane ampio e radicato.