19.4 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Economia

Crescita della Povertà in Italia: Emergenza Sociale in Aumento

Da StraNotizie
Crescita della Povertà in Italia: Emergenza Sociale in Aumento

Nel contesto delle misure contro l’emarginazione, sono fondamentali iniziative come il pronto soccorso sociale e l’assegnazione di indirizzi fittizi per i cittadini senza una casa stabile. Recenti dati dell’Istat mostrano un aumento significativo delle persone assistite dalle unità mobili di strada, passate da 25.800 a oltre 34.000. Contestualmente, le segnalazioni di altre emergenze sociali sono raddoppiate rispetto al periodo pre-pandemia.

I registri comunali attestano che nel 2022 circa 33.000 persone senza fissa dimora sono state iscritte all’anagrafe, con un incremento di 8.000 rispetto a tre anni fa. Anche la distribuzione di beni essenziali, come alimenti e vestiario, ha coinvolto oltre 41.500 individui, nonostante un lieve calo rispetto al 2021. Questo dato sottolinea la persistenza di uno stato di disagio che rimane ampio e radicato.

Articolo precedente
Elezioni regionali a Reggio Calabria: variazioni seggi 2023
Articolo successivo
Giornate Europee del Patrimonio: l’arte di costruire in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.