Animali

Crescita della popolazione canina in Svizzera: novità legislativa

Da stranotizie
Crescita della popolazione canina in Svizzera: novità legislativa

In Svizzera, il numero dei cani è in continuo aumento. Attualmente ci sono 6,2 cani ogni 100 abitanti, con una crescita del 14%, che corrisponde a oltre 550.000 cani nel Paese. In Ticino, l’incremento ha raggiunto il 21%, con 10 cani ogni 100 abitanti, per un totale di circa 35.000 esemplari. Questi dati suggeriscono che è fondamentale informarsi sull’acquisto di un cane, sulla sua provenienza e sulle sue caratteristiche, sia genetiche che comportamentali.

Negli ultimi mesi, le autorità hanno avviato una revisione delle normative per migliorare la gestione di questo settore. È stata approvata una nuova Legge sulla protezione animali in Ticino. Questa legge istituisce un ente cantonale di coordinamento operativo 24 ore su 24, dotato di personale specializzato per gestire situazioni di emergenza legate agli animali. Inoltre, reintroduce corsi obbligatori per i proprietari di cani, che dovranno seguire un corso teorico prima dell’acquisto. Sarà facoltativo sostenere un esame per dimostrare la docilità del cane.

Le liste dei cani considerati pericolosi non subiranno modifiche, poiché esperti del settore ritengono che una buona educazione e prevenzione siano più efficaci di regolamenti troppo severi. Un’altra novità riguarda l’aumento della tassa sui cani, che varierà da 75 a 125 franchi, rispetto alla media attuale di 71,50 franchi. Questo adeguamento è giustificato dall’80% delle spese per il soccorso e la gestione degli animali che riguarda i cani; i proventi della tassa saranno utilizzati per finanziare l’ente cantonale di soccorso animali, senza gravare sulle finanze pubbliche.

