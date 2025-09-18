Crescita della nautica italiana al Salone Nautico di Genova

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha partecipato al convegno inaugurale del 65esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, uno dei principali eventi del settore a livello mondiale. Durante il suo intervento, Urso ha evidenziato che la nautica italiana sta crescendo e continuerà a farlo, diventando un attore globale significativo anche per quanto riguarda le esportazioni. Le previsioni per i prossimi due anni sono ottimistiche, e le semplificazioni burocratiche sono già in corso.

L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre mille barche, 123 novità, 96 première e 23 nuovi cantieri ed espositori provenienti da 45 Paesi, è stato aperto con una cerimonia di alzabandiera e un omaggio da parte della Marina Militare. Urso ha sottolineato che il mare rappresenta non solo una risorsa per Genova e la Liguria, ma anche per l’Italia e il Mediterraneo, diventando cruciale per lo sviluppo delle imprese.

In merito al futuro del settore, il ministro ha parlato del libro bianco sul Made in Italy, un documento strategico per i prossimi anni che prevede l’inclusione di quattro nuovi comparti in espansione. Tra questi, la Blue Economy, ma anche la Space Economy, l’industria della Difesa e la Farmaceutica. Tre di questi settori chiave avranno come epicentro Genova.

Infine, Urso ha criticato le normative europee legate al Green Deal, avvertendo che tali regole stanno danneggiando l’industria europea, rendendo necessario un ripensamento per evitare il collasso di questo settore vitale.