Crescita della musica in Italia: il mercato digitale esplode

Il mercato musicale italiano, con un fatturato di oltre 208 milioni di euro, è ora il terzo in Europa. Secondo Enzo Mazza, ceo della Fimi, l’industria ha superato la crisi e la pirateria, registrando un semestre in crescita, con un incremento del fatturato del 9,7% grazie ai ricavi di quasi tutti i settori.

Particolarmente significativo è il boom dello streaming, che ha visto un aumento del 9,9%, con il segmento premium in crescita del 12,7%. Il fatturato per questo segmento ha raggiunto i 113 milioni di euro, rappresentando il 56% del mercato totale tra vendite fisiche e digitali. Mazza osserva che l’82% del mercato musicale italiano è attualmente digitale, in linea con le tendenze globali.

Il settore fisico, invece, ha registrato il miglior incremento con un +13%, trainato dalle vendite di vinili (+17%) e CD (+4,7%). Questi risultati sono considerati notevoli, soprattutto in un contesto economico generale non facile.

La crescita del mercato musicale dura da circa un decennio ed è oggi tra le migliori, con un aumento del 10% in sei mesi, il doppio rispetto alla media europea. Questo fenomeno è sostenuto dai giovani, che acquistano vinili e scoprono la musica tramite piattaforme come TikTok. Una volta trovati gli artisti, si interessano anche ai loro album nel catalogo.

Il primo semestre conferma il predominio della musica italiana, con il 90% delle Top Ten occupato da artisti locali. Le case discografiche, sia multinazionali che indipendenti, stanno investendo nei giovani, abbassando l’età degli artisti nelle classifiche.

Infine, lo streaming cresce del 9,9% grazie all’aumento degli abbonamenti, ma l’industria musicale italiana è ancora considerata un mercato emergente, con 5 milioni di abbonati, inferiori a quelli di Francia e Regno Unito, ma con ampi margini di sviluppo.