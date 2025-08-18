Crescita della GDO in Italia: numeri dal Sud al Nord

La grande distribuzione organizzata (Gdo) italiana ha registrato progressi negli ultimi giorni. Durante la settimana tra il 28 luglio e il 3 agosto, si è registrato un aumento dell’1,17% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo i dati di NielsenIQ. Questo trend positivo coinvolge tutte le macro-aree del Paese.

Il Sud, comprendente le regioni di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, ha mostrato la performance migliore con una crescita del 1,79%. Segue il Nord-Est, con un incremento del 1,59%, mentre il Centro, che include Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna, ha registrato un aumento dell’1,12%. Infine, il Nord-Ovest, comprendente Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, ha chiuso con una crescita dello 0,54%.

Tuttavia, se si osserva il dato annuale, si nota una flessione del 3% rispetto alla precedente rilevazione, che era del 3,06%. Anche il dato mensile registra una diminuzione, con un aumento del 1,17% rispetto al +2,40% della settimana precedente.