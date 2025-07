Crescita della consapevolezza sui Raee tra gli italiani

L’attenzione degli italiani verso lo smaltimento dei rifiuti elettronici è in crescita, secondo l’ultima indagine di Ipsos per il consorzio Erion Weee. Questo studio, giunto alla settima edizione, rivela una consapevolezza record riguardo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

La percentuale di italiani che conoscono l’acronimo Raee ha raggiunto il 58%, ripristinando i valori massimi registrati nel marzo 2024 e incrementando la comprensione del loro significato al 45%, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Tali numeri indicano l’efficacia delle campagne informative legate alla gestione di questi rifiuti. Inoltre, il conferimento scorretto dei Raee è diminuito al 10%, il valore più basso mai registrato, nonostante alcuni prodotti come spazzolini elettrici e smartwatch mostrino ancora tassi di errore.

Un miglioramento significativo si riscontra anche nella conoscenza del servizio “1 contro 0”, che consente il ritiro gratuito di apparecchiature obsolete durante l’acquisto di nuovi dispositivi, ora noto dal 51% degli italiani. L’80% è consapevole dei rischi ambientali derivanti da un corretto smaltimento dei Raee.

Dal punto di vista territoriale, il Centro Italia si distingue per la maggiore consapevolezza, con il 65% della popolazione a conoscenza dell’acronimo Raee, mentre il Sud raggiunge il 55%, riducendo il divario informativo con il resto del Paese.

Tuttavia, le indagini hanno messo in evidenza una stagnazione preoccupante tra i giovani di età 18-26 anni: solo il 40% di loro conosce il termine Raee, e la consapevolezza sui comportamenti di smaltimento resta inferiore rispetto alla media nazionale. Inoltre, il riconoscimento dei Raee come risorsa per l’economia circolare continua a essere limitato, con solo il 47-48% che identifica le materie prime recuperabili negli apparecchi elettronici. La questione di comportamenti illeciti persiste, con un quarto della popolazione che si è avvicinato a svuota cantine non autorizzati.