Crescita del turismo italiano: prospettive e sfide future

Il settore del turismo italiano mostra segnali positivi, come evidenziato all’inizio del TTG Travel Experience di Rimini. Uno studio di Demoskopika, condiviso da ANSA, prevede che nel 2025 si raggiungeranno 146,3 milioni di arrivi e quasi 476,8 milioni di presenze nel sistema ricettivo nazionale. Rispetto al 2024, questa crescita rappresenta un aumento del 4,7% negli arrivi e del 2,3% nelle presenze, con oltre 6,6 milioni di presenze in più.

La crescita è principalmente trainata dai turisti stranieri, con stime che indicano 82,3 milioni di arrivi internazionali (+11,3% rispetto all’anno precedente) e 263 milioni di presenze (+3,5%). Al contrario, il mercato domestico mostra segnali di rallentamento, in parte a causa dell’aumento dei costi per trasporti, ospitalità e ristorazione. Gli arrivi dei turisti italiani sono stimati a 64 milioni, segnando un calo del 2,7%, ma le presenze aumenterebbero leggermente a quasi 214 milioni (+0,8%).

Nel complesso, l’incremento dei flussi turistici genererà una spesa diretta di quasi 135 miliardi di euro, con un aumento del 6,7%. Tuttavia, l’inflazione sui costi dei servizi rimane una preoccupazione. I voli nazionali vedono una crescita dei prezzi con un’inflazione del 19,4%, mentre i voli internazionali aumentano modestamente dello 0,3%. Anche i pacchetti vacanza mostrano un incremento, con un aumento del 10,3% per quelli nazionali e del 6% per quelli esteri. I servizi di alloggio e ristorazione registrano rispettivamente incrementi del 6,5% e del 3,1%.