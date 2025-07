Crescita del turismo in Italia: un’opportunità da cogliere

Il settore turistico in Italia sta vivendo un periodo di forte crescita, riflettendo l’attrattiva del Paese come destinazione culturale e naturale. Nel 2024, il numero di pernottamenti ha raggiunto quota 458,4 milioni, superando del 5% i livelli pre-pandemia, grazie al ritorno dei turisti internazionali, aumentati del 6,8%. L’Italia ha così consolidato la sua posizione come il secondo Paese più visitato in Europa, dopo la Spagna.

Dai dati dell’Istat emergono segnali positivi anche per i primi mesi del 2025: a gennaio, gli arrivi di turisti stranieri sono saliti del 9,6%, mentre i pernottamenti hanno mostrato un incremento dell’8%. A febbraio, questi tassi di crescita sono stati più contenuti, con aumenti rispettivi del 2,4% e del 2,2%. Per l’estate 2025, ENIT prevede 27 milioni di visitatori, con oltre 10,6 milioni di prenotazioni già effettuate, corrispondenti a un valore stimato oltre i 10 miliardi di euro.

In vista di eventi internazionali significativi, come il Giubileo a Roma e le Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026, si prevede un aumento ulteriore del turismo in ingresso. Il settore contribuisce in modo sostanziale all’economia italiana, rappresentando oltre il 10,8% del PIL. Per ottimizzare l’esperienza dei visitatori, è essenziale che ogni attore della filiera turistica, dalle ambasciate alle strutture ricettive, sia preparato.

L’Italia sta implementando anche un miglioramento nella gestione delle richieste di visto, con le missioni diplomatiche sempre più attive. L’introduzione di modelli gestionali esternalizzati, come quello che coinvolge VFS Global, punta a semplificare le procedure senza sacrificare i controlli di sicurezza. Questo approccio è cruciale per sostenere il turismo e mantenere l’Italia come una meta di riferimento a livello globale.