Crescita del turismo in Italia: trend e destinazioni top

Nel secondo trimestre del 2025, il turismo ha registrato un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con gli arrivi negli esercizi ricettivi in crescita dell’1,1% e le presenze addirittura del 4,7%.

Le stime mensili indicano una crescita ad aprile, un lieve calo a maggio e una ripresa a giugno, il mese con la maggior affluenza turistica, in cui si sono registrate il 46,3% delle presenze del trimestre. Ad aprile, gli arrivi sono stati 10,6 milioni e le presenze 29,8 milioni, entrambi in aumento rispetto al 2024. A maggio, gli arrivi hanno raggiunto 13,4 milioni e le presenze 38,8 milioni, mostrando un calo rispetto all’anno precedente. A giugno, gli arrivi sono saliti a 16,8 milioni, con una crescita significativa rispetto allo stesso mese del 2024.

La domanda turistica italiana ha mostrato comportamenti diversi. Per i residenti, si è registrato un lieve calo degli arrivi, mentre le presenze sono aumentate. Al contrario, i turisti stranieri hanno visto un notevole incremento in entrambi i parametri. La permanenza media è stata di 3,13 notti, in aumento rispetto al precedente anno.

Tra gli esercizi ricettivi, gli hotel hanno avuto un leggero calo degli arrivi ma un incremento delle presenze, mentre gli esercizi extra-alberghieri hanno visto un aumento sia negli arrivi che nelle presenze. In generale, il settore extra-alberghiero ha mostrato una crescita positiva, mentre i B&B hanno subito una flessione.

A livello territoriale, le grandi città hanno mantenuto presenze stabili, mentre i Comuni montani hanno registrato un significativo incremento. Positivi i dati sulla Riviera romagnola e nella Puglia, dimostrando un andamento favorevole per diverse località turistiche.