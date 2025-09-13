25.2 C
Crescita del turismo in Italia: analisi dei flussi recenti

Dal 1996, la Banca d’Italia svolge un’indagine sul turismo internazionale per raccogliere informazioni utili alla compilazione delle voci “Viaggi” e “Trasporti internazionali di passeggeri” della bilancia dei pagamenti. L’indagine si basa su interviste e conteggi di viaggiatori alle frontiere italiane, integrati con dati amministrativi e, dal 2020, con informazioni provenienti dalla telefonia mobile.

I dati ottenuti forniscono una base informativa preziosa per gli operatori del settore e i ricercatori, rendendo disponibili le informazioni sia in forma aggregata che a livello di microdati.

Nel mese di giugno, la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha mostrato un surplus di 3,6 miliardi di euro, in aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le entrate turistiche ammontano a 6,5 miliardi, con un incremento del 6,5%, mentre le uscite sono di 2,9 miliardi, in crescita del 4,4%.

Nel secondo trimestre, entrambi i flussi hanno continuato a crescere rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, soprattutto grazie ai viaggi per vacanza. L’aumento della spesa degli stranieri in Italia è del 5,6%, legato sia al numero di turisti che alla spesa media. Al contempo, la spesa all’estero è cresciuta del 5,9%, principalmente per il maggior numero di viaggiatori. Le entrate sono aumentate da parte di viaggiatori di paesi sia extra-UE sia appartenenti all’UE, mentre le uscite verso destinazioni europee sono cresciute più significativamente rispetto a quelle verso paesi esterni all’UE.

