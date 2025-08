Crescita del turismo culturale in Italia: tendenze e sfide

Il turismo culturale sta vivendo un periodo di crescita straordinaria, con proiezioni economiche che stimano un valore di 1,2 trilioni di dollari nel 2025, raddoppiando a 2,6 trilioni entro il 2035. Questa espansione, pari a un tasso annuo composto dell’8,1%, rende il settore uno dei più dinamici a livello globale.

In Italia, secondo il Rapporto Annuale del Turismo Europeo 2025 della European Travel Commission, nel primo semestre del 2025 si è registrato un incremento degli arrivi internazionali del 12,8% e un aumento del 10,4% nelle presenze turistiche nelle strutture ricettive. Questo trend è previsto contribuire con 282,6 miliardi di euro all’economia italiana entro il 2035, rappresentando il 12,2% del PIL e supportando 3,7 milioni di posti di lavoro.

Tuttavia, l’overtourism rappresenta una sfida significativa per le destinazioni culturali italiane. Venezia ha introdotto un ticket d’ingresso e un numero chiuso giornaliero per contenere i flussi. Pompei, che ha visto oltre 4 milioni di visitatori, ha fissato un limite di 20.000 ingressi al giorno per preservare il sito archeologico, attuando misure come il Greater Pompeii Project, che prevede navette gratuite verso aree circostanti.

Il Sud Italia sta guadagnando terreno nelle preferenze di viaggio; Sorrento, Palermo, Napoli, Taormina e Catania hanno visto aumenti significativi nelle prenotazioni. Nonostante Roma, Firenze e Venezia mantengano la leadership nel turismo culturale, il Museo Leonardo da Vinci a Firenze si è affermato come il più recensito del 2024.

Per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale, è fondamentale seguire alcune semplici regole di comportamento per tutelare la bellezza e l’integrità delle città d’arte italiane.