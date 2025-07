Crescita del Sud: opportunità e sfide per l’economia 2024

Nel 2024, il Sud Italia mostra una crescita economica superiore al resto del Paese, con un aumento del PIL dell’1%, rispetto allo 0,6% del Centro-Nord. Questo risultato è frutto di significativi investimenti pubblici, facilitati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal miglioramento nella capacità di attuazione delle amministrazioni locali, che hanno visto un incremento del 75,3% negli ultimi tre anni, passando da 4,2 a 7,4 miliardi.

Tra le singole regioni, la Sicilia presenta una crescita del PIL del 11,2% tra il 2022 e il 2024, seguita dalla Campania con un incremento del 9,5%. I settori del terziario, in particolare turismo, finanza e servizi professionali, mostrano segni di un’elevata valorizzazione, evidenziando il passaggio a un’economia con maggiore valore aggiunto.

Tuttavia, il modello economico del Nord, basato sulla propensione all’export, sta affrontando delle difficoltà, soprattutto a causa di fattori esterni e della continua erosione delle condizioni economiche nazionali. Al contrario, l’esperienza del Sud dimostra che investimenti mirati possono generare risposte positive.

Per il rilancio del Mezzogiorno, SVIMEZ suggerisce l’importanza di una strategia mediterranea, investimenti in energia rinnovabile e rigenerazione urbana. È inoltre fondamentale affrontare la crisi demografica e garantire uno sviluppo sostenibile, creando condizioni idonee per la permanenza della popolazione giovane nelle aree interne.

In questo contesto, la valutazione dell’impatto del PNRR diventa cruciale, per assicurare che le risorse siano utilizzate efficacemente, e per monitorare l’occupazione, che sta crescendo prevalentemente in settori a bassa produttività.