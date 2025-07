Crescita del Settore Spettacolo in Italia: Dati 2024 SIAE

Il settore dello spettacolo in Italia ha vissuto un 2024 dinamico, come evidenziato dal Rapporto SIAE realizzato con PTSCLAS. Con oltre 3,3 milioni di eventi effettuati e 253,5 milioni di spettatori, le spese complessive hanno superato i 4 miliardi di euro.

Un aspetto degno di nota è l’aumento significativo degli spettatori nel campo teatrale, che ha registrato un incremento del 7,2% rispetto all’anno precedente, culminando in oltre 28 milioni di presenze. Anche il numero di spettacoli è cresciuto, raggiungendo 153.014 rappresentazioni. La musica dal vivo continua a ricoprire un ruolo fondamentale, con i concerti che hanno attratto 29 milioni di spettatori e generato quasi un miliardo di euro in spesa, evidenziando la popolarità dei generi come pop, rock e jazz, quest’ultimo in particolare con un aumento del 18,6% di partecipazione.

Nel mondo del cinema, il 2024 ha visto 2,7 milioni di spettacoli e 73,5 milioni di spettatori, mentre la spesa complessiva si è attestata a circa 540 milioni di euro. La Lombardia si conferma la regione leader in tutti i settori, sia in termini di eventi che di spesa, mentre altre aree come il Friuli-Venezia Giulia e l’Abruzzo si sono distinte per una crescita percentuale notevole.

Il panorama sportivo ha anch’esso mostrato segni di vitalità con circa 80.000 eventi e 38 milioni di spettatori, in gran parte grazie al calcio, che da solo rappresenta il 76% del pubblico. Le discoteche e le sale da ballo hanno mantenuto una stabilità, con performance favorevoli nei mesi estivi.

Le fiere, infine, hanno segnato una ripresa evidente, con oltre 10 milioni di partecipanti. Questo quadro evidenzia un settore in fermento, in continua evoluzione e capace di attrarre un pubblico sempre più variegato.