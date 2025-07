Crescita del Settore ICT: Nuove Aziende Entrano in Gioco

L’industria tecnologica italiana segna un passo avanti significativo nel 2025, con l’adesione di nuove aziende a Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria dedicata all’ICT e all’elettronica di consumo. Nei primi sette mesi dell’anno, ben 18 aziende hanno deciso di unirsi all’associazione, contribuendo a un ecosistema digitale sempre più dinamico e innovativo.

Tra i nuovi membri figurano marchi affermati e realtà emergenti, come Beghelli, Comm.IT, Dexai, Ecocerved, Fibercop, Netflix Services Italy e molti altri. Questa varietà di aziende sottolinea una filiera ICT in continua evoluzione, capace di attrarre diversi operatori caratterizzati da differenti dimensioni e specializzazioni.

Secondo Massimo Dal Checco, presidente dell’associazione, l’incremento della base associativa è indicativo del crescente interesse per l’innovazione digitale e del ruolo cruciale di Anitec-Assinform nel settore. L’espansione delle adesioni avviene in un contesto di forte dinamicità, in cui il digitale è sempre più integrato e diventa un motore essenziale per l’intera economia nazionale.

I dati provenienti dal rapporto “Il Digitale in Italia 2025” confermano questa direzione: il mercato ICT ha raggiunto un valore di 81,6 miliardi di euro nel 2024 e prevede una crescita fino a 93 miliardi entro il 2028. Questo trend positivo ribadisce l’importanza di Anitec-Assinform nel fare da collegamento tra le imprese e le istituzioni, supportando la definizione di politiche favorevoli allo sviluppo dell’economia digitale italiana.