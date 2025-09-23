20.3 C
Crescita del Pil in Italia: analisi e sfide fiscali attuali

Crescita del Pil in Italia: analisi e sfide fiscali attuali

Secondo le recenti stime dell’Istat, il Pil italiano ha registrato una crescita del 0,7%, conforme alle previsioni. Questa revisione porta a un valore di 2.199 miliardi di euro ai prezzi di mercato, superiore alle precedenti stime.

A trainare la crescita sono i settori dell’agricoltura, con un incremento del 2%, delle costruzioni, in aumento dell’1,1%, e dei servizi, che segnano un +0,8%. L’industria, invece, non ha mostrato segni di progresso. Gli investimenti fissi lordi e i consumi sono aumentati rispettivamente dello 0,5% e dello 0,6%, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,4% e le esportazioni sono rimaste stabili.

Per quanto riguarda i conti pubblici, il rapporto deficit/Pil è in netto miglioramento, attestandosi al -3,4%, rispetto al -7,2% precedente. Anche il saldo primario è tornato positivo, segnando un +0,5% dopo due anni. Tuttavia, la spesa per interessi è aumentata del 10,1% e la pressione fiscale è salita al 42,5%, riportandosi ai livelli del 2020-2021.

L’Italia si trova quindi in un contesto di crescita lenta ma relativamente stabile. Sebbene i settori chiave stiano sostenendo l’economia, il calo del deficit è accompagnato da un aumento della pressione fiscale, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità della ripresa negli anni futuri.

