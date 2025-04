Crescita del PIL dello 0,3% nel trimestre: Giorgetti sottolinea l’ottimismo per l’Italia rispetto ad altri Paesi

L’Unione Nazionale dei Consumatori esprime una posizione critica riguardo alla situazione economica del Paese. Sottolinea che, nonostante si sia registrata una crescita, questa risulta insufficiente e non in grado di risollevare le sorti dell’economia italiana. I dati recenti mostrano un quadro preoccupante, con l’aumento dei costi della vita che continua a gravare sulle famiglie, minando il potere d’acquisto e il benessere dei cittadini. La crescita, pur essendo un elemento positivo, viene considerata solo una “magra consolazione” rispetto alle difficoltà quotidiane che la popolazione deve affrontare.

L’Associazione mette in evidenza come l’inflazione, le bollette elevate e la stagnazione dei salari stiano creando un contesto di disagio economico. Inoltre, la disoccupazione e l’instabilità lavorativa alimentano l’incertezza, portando a un clima di sfiducia tra i consumatori. È fondamentale che il governo adotti misure concrete per migliorare la situazione, puntando su politiche economiche in grado di sostenere le famiglie e rilanciare i consumi. Senza interventi adeguati, la crescita rischia di rimanere un miraggio, incapace di incidere realmente sulle condizioni di vita.

In conclusione, secondo l’Unione Nazionale dei Consumatori, è necessario guardare al quadro complessivo e non limitarsi a celebrare i numeri positivi della crescita, ignorando le gravi problematiche che affliggono il Paese. Un miglioramento duraturo richiede impegni seri e strategici, affinché la crescita possa tradursi in benefici tangibili per tutti i cittadini.