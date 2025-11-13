Crescita del Nuoto in Calabria: la risposta della FIN al gestore

Il Comitato regionale calabro della Federazione Italiana Nuoto (FIN) ha reagito con decisione alle recenti affermazioni di Carmine Manna, gestore delle piscine comunali di Campagnano e presidente dell’Amphiios. Manna ha sollevato preoccupazioni riguardo a una presunta crisi del movimento natatorio locale.

In risposta, la FIN Calabria chiarisce che le affermazioni di Manna sono infondate e non rispecchiano la realtà. Secondo la Federazione, il movimento natatorio calabrese è in crescita, con un incremento degli eventi regionali e risultati positivi a livello nazionale e internazionale. Inoltre, citano una rassegna stampa decennale che attesta i progressi ottenuti grazie al lavoro di dirigenti e tecnici.

Il Comitato evidenzia anche che diversi gestori, incluso lo stesso Manna, hanno beneficiato di significativi contributi pubblici per sostenere l’attività sportiva. Chi riceve questi fondi è tenuto a garantire servizi adeguati alla comunità. Un elemento centrale della controversia è la decisione di Manna di annullare un accordo triennale con la FIN per l’utilizzo degli spazi acquatici, che avrebbe dovuto favorire la preparazione degli atleti e ospitare eventi federali.

La FIN accusa Manna di aver limitato l’accesso agli spazi acqua per le società sportive, compromettendo la programmazione tecnica. Inoltre, segnala una riduzione della flessibilità negli orari di utilizzo della vasca, costringendo le società a chiedere interventi al Comune di Cosenza.

Per questi motivi, la FIN Calabria richiede a Manna una rettifica pubblica delle sue dichiarazioni e il ripristino delle condizioni di lavoro adeguate. La Federazione sottolinea il valore del confronto corretto e basato su dati, tutelando gli interessi di atleti e tecnici e richiedendo rispetto per gli impegni assunti con le istituzioni pubbliche.