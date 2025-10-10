Crescita del Non Profit in Italia: Dati ISTAT e Trend Attuali

La crescita del settore non profit in Italia continua a confermarsi nel corso degli ultimi anni. Alla fine del 2023, sono attive 368.367 istituzioni non profit, con un aumento del 2,3% rispetto all’anno precedente. Questo incremento si riflette anche sul numero di dipendenti, che ha raggiunto 949.200, registrando un +3,2%.

I dati, presentati da ISTAT durante l’evento delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, mostrano un miglioramento nella raccolta delle informazioni statistiche. Le istituzioni non profit al Sud hanno visto una crescita del 4,1%, mentre nelle Isole l’aumento è stato del 2,3%. Al Nord-Est e Nord-Ovest, la crescita è stata più contenuta, rispettivamente dell’1,2% e del 2,2%. Anche il settore occupazionale si sta avvicinando, con le Isole che mostrano la migliore performance con un +5,9% di occupati.

All’interno del mondo non profit, si evidenziano due tendenze: una contrazione della cooperazione sociale con un -2,6% e una lieve crescita delle fondazioni, che aumentano del 2,5%. La maggior parte dei dipendenti, il 53,6% del totale, si trova nelle cooperative, ma il maggior incremento in termini di occupazione si registra nelle fondazioni, con un +4,5%.

Le istituzioni non profit si concentrano soprattutto nei settori delle attività sportive, culturali e ricreative, con quest’ultimo che segna un incremento a doppia cifra del 13,7% rispetto all’anno precedente. La crescita maggiore si osserva nelle organizzazioni di promozione sociale, che aumentano del 30%, mentre le Onlus subiscono una significativa riduzione del 16,5%.