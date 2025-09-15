Crescita del mercato immobiliare in Italia e boom mutui

Il mercato immobiliare italiano ha registrato risultati positivi, con quasi un milione di compravendite notarili nel corso dell’anno. Secondo i dati Istat, sono state effettuate 950.240 transazioni, con un incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Questa crescita interessa sia il settore residenziale, con un aumento dell’1,8%, sia quello economico, che ha registrato un incremento dell’1%.

Un elemento chiave di questo rinnovato slancio è stato l’aumento dei mutui. Sono stati stipulati 331.013 contratti di mutuo ipotecario, con un incremento del 7,2% rispetto all’anno precedente. Nel solo quarto trimestre, ci sono state 284.812 nuove convenzioni, in crescita del 3,9% rispetto al trimestre precedente e del 2,7% su base annuale.

Il Nord Italia si conferma come il principale motore del mercato immobiliare, con oltre la metà delle transazioni effettuate nelle regioni settentrionali. Il Nord Ovest ha guidato con 324.341 atti, segnando una crescita del 6,1%. Il Nord Est ha mostrato una crescita più moderata dello 0,6%. Al contrario, il Centro Italia ha visto una flessione del 4,3%, mentre il Sud ha registrato un aumento dell’1,5% e le Isole un incremento del 2,3%.