Crescita del mercato dei cambi e derivati OTC in Italia

In Italia, nell’aprile 2025, il volume delle transazioni in cambi e derivati OTC su valute ha raggiunto circa 480 miliardi di euro, un valore superiore rispetto ai 380 miliardi della precedente indagine del 2022. Anche le negoziazioni in derivati su tassi d’interesse hanno mostrato un incremento, passando da 417 a 513 miliardi nello stesso periodo. Questi dati emergono dall’indagine triennale sui mercati dei cambi e dei derivati OTC condotta dalla Banca d’Italia, coordinata dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, e realizzata da 52 banche centrali e autorità monetarie.

Nel mercato dei cambi, il dollaro continua a essere la valuta predominante, con transazioni per un controvalore pari a 385 miliardi di euro. Tra gli strumenti contrattuali, lo swap in valuta estera risulta il più utilizzato, con un volume di 289 miliardi.

Per quanto riguarda i derivati sui tassi di interesse, i forward rate agreements rimangono gli strumenti più usati, rappresentando un controvalore di 173 miliardi. Inoltre, si osserva un notevole aumento delle contrattazioni in overnight indexed swaps, che sono saliti a 166 miliardi, rispetto ai 109 miliardi del 2022.

Analizzando i risultati per tipologia di controparte, si evidenzia che la maggior parte delle transazioni avviene con banche non residenti, con volumi di circa 315 miliardi nel mercato dei cambi e 202 miliardi nei derivati su tassi di interesse. Le negoziazioni con altre istituzioni finanziarie hanno registrato un controvalore di 397 miliardi, in crescita rispetto ai 106 miliardi del 2022.