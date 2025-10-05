Crescita del disagio mentale a Chieri: i dati Asl allarmanti

A Chieri, una persona su ottanta ha problemi di salute mentale. Questa informazione proviene dallo psichiatra Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’Asl. La notizia è stata condivisa durante un evento dedicato alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, dove è stato annunciato un torneo di Beach Volley e un incontro pubblico in programma per mercoledì.

L’analisi dei dati rivela un disagio mentale presente nella comunità, sottolineando l’importanza di affrontare queste problematiche e aumentare la consapevolezza. I dettagli e ulteriori informazioni saranno disponibili nel Corriere, in edicola e in formato digitale.