Crescita del Digital Banking: i dati del 2024 in Italia

Il digital banking continua a guadagnare terreno nel 2024, come evidenziato dal quattordicesimo Rapporto dell’Osservatorio Digital Banking di ABI Lab. Questo studio mette in luce le tendenze emergenti e le innovazioni nel settore bancario, evidenziando un incremento nell’uso dei canali digitali da parte degli utenti.

Il mobile banking svolge un ruolo centrale, con un aumento del 5,5% dei clienti attivi sulle app rispetto all’anno precedente. In effetti, l’80% delle banche monitora un numero maggiore di utenti su app rispetto a quelli che accedono ai servizi tramite portale web. Il numero delle operazioni effettuate tramite mobile ha visto una crescita del 16%, totalizzando 406 milioni di transazioni, tra cui i bonifici istantanei che registrano un incremento del 50,6%.

Le banche in Italia stanno investendo in tecnologia, raggiungendo nel 2024 un totale di 6,3 miliardi di euro, con un focus particolare sulla cybersecurity, per un ammontare di oltre 2 miliardi dal 2020 al 2024. Questo impegno è fondamentale per garantire un ecosistema finanziario sicuro e resiliente.

In termini di servizi, il 68% degli istituti offre più di un’app, arricchendo l’esperienza utente con funzionalità specifiche. I pagamenti, inclusi quelli tramite modello F24 e l’uso della fotocamera per effettuare pagamenti, sono sempre più consolidati. La digitalizzazione si estende anche al credito, con il 60% delle banche che presenta carte di credito in formato digitale e il 59% che consente la completa gestione online dei prestiti personali.

Infine, cresce l’offerta di assistenza digitale, con il 68% delle banche che implementa supporto telefonico e il 53% che integra chat con operatori nelle app. Le banche stanno anche diversificando le loro proposte per soddisfare esigenze specifiche, mirando a servizi per diverse fasce di età e a categorie come i liberi professionisti e clienti sensibili a tematiche ambientali.