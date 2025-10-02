Crescita del Cinema Italiano: Verso Nuove Vette nel Box Office

Il cinema italiano sta vivendo un periodo di crescita, con oltre 1,2 milioni di spettatori in più rispetto all’anno precedente e un incremento degli incassi di 11,5 milioni di euro. I dati, forniti da Cinetel e analizzati dal Sole 24 Ore, coprono il periodo dal 1 gennaio al 29 settembre, evidenziando un avvio dell’anno molto positivo, nonostante un’estate in cui le pellicole italiane hanno faticato a emergere.

Dal 1 giugno al 29 settembre, i film italiani hanno incassato 5,37 milioni di euro, conquistando il quarto posto nel box office dopo gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone. Nel 2024, nello stesso intervallo di tempo, l’incasso dei film italiani era stato di 11,5 milioni.

Analizzando i dati più complessivi, nel 2025 i film italiani si confermano al secondo posto nelle preferenze del pubblico, con 70,95 milioni di euro di incasso, un aumento del 19,3% rispetto all’anno precedente. Si trovano così davanti ai film britannici, ma ben distanziati da quelli americani, che hanno realizzato 136,8 milioni di euro.

Tuttavia, il settore cinematografico si trova ad affrontare una serie di polemiche riguardo al meccanismo del tax credit, che ha sollevato preoccupazioni per possibili abusi. Questa situazione ha portato alle dimissioni di Nicola Borrelli, direttore della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.

Inoltre, si osserva un significativo calo degli incassi dei film americani in Italia, scesi da 208 milioni nel 2023 a 136,8 milioni nel 2025, con una diminuzione del 24,2%.