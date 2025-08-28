Crescita del cinema italiano e opportunità per il Paese

VENEZIA – Il mercato audiovisivo italiano ha raggiunto un valore di quasi dodici miliardi di euro e, contrariamente a quanto sostenuto, gli occupati sono in aumento. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, durante l’incontro “Il cinema e l’audiovisivo in numeri” all’Hotel Excelsior, organizzato in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura insieme a MiC e Cinecittà.

Al panel hanno partecipato esponenti di rilievo del settore, tra cui Alessandro Usai, Chiara Sbarigia, Mario Lorini e Corrado Azzollini. Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza degli studi di Via Tuscolana e il buon utilizzo dei fondi PNRR da parte di Cinecittà. Durante l’evento, è stata evidenziata la crescita dell’industria audiovisiva italiana, che impiega oltre 124mila professionisti.

Borgonzoni ha messo in risalto l’importanza strategica di questa filiera, evidenziando gli effetti positivi sul territorio quando utilizzato come set. Sono stati registrati dati positivi sulla campagna “Cinema Revolution”, con 1,3 milioni di presenze al cinema tra giugno e agosto, mostrando un aumento rispetto agli anni precedenti.

Usai ha spiegato che l’industria audiovisiva è vitale per l’Italia, sottolineando che i membri di ANICA generano un fatturato di 2,5 miliardi di euro. Il numero di lavoratori impiegati sui set è aumentato, raggiungendo quasi 78mila nel 2023, con una retribuzione complessiva di oltre 1 miliardo e 400 milioni di euro.

Sbarigia ha sottolineato il ruolo cruciale del tax credit nella ripresa del settore e il successo delle produzioni italiane. Lorini ha parlato della resilienza delle sale cinematografiche, evidenziando una perdita minima di addetti a causa del Covid. Infine, si è discusso del dinamismo delle piccole e micro imprese nel settore, evidenziando l’importanza della formazione per il futuro.