Crescita del cinema italiano alla Mostra del Cinema di Venezia

Il cinema italiano si presenta alla Mostra del Cinema di Venezia con un inizio d’anno positivo al botteghino, nonostante alcune polemiche riguardo al meccanismo del Tax Credit e le dimissioni di Nicola Borrelli, direttore della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.

I dati indicano un miglioramento generale, con “Follemente” di Paolo Genovese, interpretato da Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, in testa tra i film italiani. Questo lungometraggio ha incassato quasi 18 milioni di euro, rendendolo il più visto tra le produzioni nazionali e il secondo in assoluto. Dal 1 gennaio fino al 25 agosto, le pellicole italiane hanno incassato 68,5 milioni di euro, rappresentando il 23,5% del totale. A guidare le classifiche si trovano i film americani, con 126,1 milioni di incassi; “Lilo & Stitch” ha ottenuto 22,4 milioni. I film britannici seguono con 58,3 milioni, di cui 11 milioni da “Jurassic World”.

Rispetto agli ultimi due anni, gli incassi delle pellicole italiane sono aumentati. Nel 2024 avevano totalizzato 54,7 milioni, con “Un Mondo a parte” al primo posto con 7,3 milioni, mentre nel 2023 gli incassi erano stati solo 47,5 milioni. Ciò significa una crescita del 25% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, analizzando i dati in un contesto più ampio, gli incassi complessivi per i cinema italiani sono diminuiti dell’1% rispetto all’anno scorso, scendendo a 291,5 milioni. Anche le presenze sono calate del 2%, con 40,8 milioni di spettatori. La mancanza di incassi da film americani ha influito negativamente, così come i modesti risultati delle pellicole italiane nell’estate, che hanno registrato solo 2,9 milioni, rispetto ai 6,7 milioni del 2024 e ai 5,6 milioni del 2023.