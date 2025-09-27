26.3 C
Crescita del Cesena FC: il futuro dei giovani talenti

Da StraNotizie
Al termine della partita contro il Palermo FC, il tecnico Michele Mignani si è recato nella sala stampa dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi per analizzare il confronto con i rosanero.

Mignani ha sottolineato che, oltre al risultato, è importante valutare la prestazione e l’atteggiamento della squadra. Ha evidenziato che ci sono molti aspetti positivi da sottolineare, tenendo conto anche della qualità dell’avversario. Secondo il mister, il match avrebbe potuto concludersi in diversi modi, ma il Cesena ha dimostrato di credere nel lavoro svolto e di potersi misurare alla pari con il Palermo.

Il mister ha anche commentato l’esordio di Matteo Guidi, esprimendo soddisfazione per il suo ingresso in campo e la speranza di vedere altri giovani della rosa avere la stessa opportunità. Ha precisato che i ragazzi si allenano con serietà e meritano più spazio in campo.

Parlando della crescita dei giovani calciatori, Mignani ha osservato che i ragazzi sono intelligenti e consapevoli dei loro punti di forza e debolezza, lavorando costantemente per migliorarsi. Ha notato un progresso rispetto a situazioni precedenti e ha definito alcuni di loro come veri “giocatori leader” che fungono da esempio per le nuove leve della squadra. Mignani ha menzionato anche Matteo Francesconi, sottolineando che, nonostante alcuni errori, sa bene cosa può offrire nell’arco di una partita.

Le dichiarazioni complete sono disponibili sul canale YouTube del Cesena FC.

