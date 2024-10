Crescita del 5% nelle spedizioni mondiali di smartphone nel terzo trimestre del 2024

Secondo i dati di Canalys, nel terzo trimestre del 2024, le spedizioni globali di smartphone sono aumentate del 5% rispetto all’anno precedente, segnando il quarto trimestre consecutivo di crescita. Questa ripresa è attribuita alla forte domanda nelle economie emergenti e a un nuovo ciclo di sostituzione dei dispositivi in Nord America, Cina ed Europa. Samsung e Apple hanno raggiunto un pareggio con il 18% delle spedizioni globali, mentre Xiaomi si conferma al terzo posto con il 14%. OPPO risale al quarto posto con il 9%, trainata da una forte crescita in India e America Latina, mentre vivo completa la top five con un aumento a doppia cifra, raggiungendo anche lei una quota del 9%.

Apple ha ottenuto il volume di spedizioni trimestrale più alto mai registrato per un terzo trimestre, avvicinandosi alla leadership globale nel mercato degli smartphone. La domanda per la serie iPhone 15 e i modelli precedenti ha avuto un impatto significativo. L’interesse per i dispositivi premium e il ciclo di sostituzione di quelli acquistati durante la pandemia favoriscono Apple, soprattutto in Nord America ed Europa. La diversificazione della gamma ha inoltre contribuito a ridurre i tempi di attesa. Nonostante una ricezione inizialmente tiepida, l’iPhone 16 dovrebbe sostenere la crescita di Apple fino alla fine del 2024 e nel primo semestre del 2025, grazie anche all’espansione dell’intelligenza artificiale e al supporto per nuove lingue.

Il mercato si sta facendo sempre più competitivo. Il divario tra i primi cinque produttori si è ridotto, e la concorrenza è aumentata. I produttori si preparano per la stagione degli acquisti natalizi con un ottimismo cauto, cercando di attrarre i consumatori che hanno ritardato l’aggiornamento dei propri dispositivi in attesa di offerte, come nel caso del Black Friday. Tuttavia, è fondamentale una pianificazione efficace delle risorse: sebbene le condizioni di mercato stiano migliorando, la domanda rimane fragile e i produttori devono affrontare sfide globali, come la direttiva eco-design dell’UE. La gestione della catena di approvvigionamento e l’allocazione corretta dei fondi per vendite e marketing saranno cruciali per mantenere la leadership di mercato.