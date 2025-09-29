Crescita dei partiti di governo in Italia: i nuovi equilibri

Al quarto e quinto posto si collocano i due alleati di governo di Fratelli d’Italia, con percentuali similari: Forza Italia è al 9,1 per cento e la Lega all’8,5 per cento. Da diversi mesi, il partito guidato da Antonio Tajani mostra un leggero vantaggio rispetto a quello di Matteo Salvini.

In merito ad altre forze politiche, Alleanza Verdi-Sinistra, composta da Europa Verde e Sinistra Italiana, raggiunge il 6,5 per cento, mantenendo un vantaggio su Azione, stimata al 3,3 per cento. Il partito di Carlo Calenda precede Italia Viva, che si attesta al 2,1 per cento, e Più Europa, che si ferma all’1,8 per cento.

In totale, i tre partiti di governo ottengono il 47,3 per cento dei consensi, una cifra superiore rispetto al 44 per cento delle elezioni politiche precedenti. Rispetto a tre anni fa, Fratelli d’Italia è aumentata di quasi quattro punti percentuali, Alleanza Verdi-Sinistra e il Partito Democratico di tre punti ciascuno. Il Movimento 5 Stelle, invece, ha registrato una diminuzione di due punti e mezzo.