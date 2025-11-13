Crescita dei parti all’Ospedale di Legnano: un segnale positivo

Arturo è il millesimo nato del 2025 all’Ospedale di Legnano, un risultato significativo per un reparto che ha visto un incremento costante dei parti, in contrasto con il trend generale. Il bambino è nato il 9 novembre ed è stato dimesso, insieme alla madre, dal reparto di Neonatologia diretto dalla dottoressa Laura Pogliani. Entrambi stanno bene e i genitori hanno ringraziato lo staff per la premura e professionalità dimostrate durante la gravidanza e il parto.

La reputazione positiva dello staff e il passaparola tra le famiglie sembrano essere alla base dell’aumento delle nascite nel reparto di Legnano. Nel 2024, l’ospedale ha registrato 1.034 nuovi nati, un numero che potrebbe essere superato nel 2025. Anche l’ospedale di Magenta, parte della stessa Asst, riporta oltre 800 nascite.

Francesco Laurelli, il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese, ha espresso congratulazioni ai neo genitori, mentre il direttore sanitario Valentino Lembo ha sottolineato l’importanza della qualità dei percorsi nascita di Legnano e Magenta, ringraziando tutti i professionisti coinvolti, dalle ostetriche agli infermieri.

Il reparto materno-infantile di Legnano ha mostrato numeri positivi che si discostano dalla realtà di molte altre strutture in Italia. I nuovi nati del 2024 continuano un trend in crescita, con 935 nascite nel 2023 e 857 nel 2022, mentre molte altre regioni registrano un calo delle nascite.