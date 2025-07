Crescita dei mutui in Nord Ovest: il caso Mediobanca Premier

Nel panorama economico attuale, i mutui residenziali in Italia mostrano segni di forte crescita, con alcune regioni al centro di questo sviluppo. Lombardia, Piemonte e Liguria si confermano come le principali aree trainanti per l’erogazione di mutui, come evidenziato da Eduardo Attanasio, Area Manager Mutui Reti Terze – Nord Ovest di Mediobanca Premier.

Nei primi sei mesi del 2025, Mediobanca ha registrato un incremento significativo dei volumi di mutui erogati nella zona del Nord Ovest, raggiungendo il 41% del totale nazionale. Questo trend è accompagnato da un miglioramento degli indici qualitativi del credito, sottolineando la solidità del mercato immobiliare in queste regioni.

Attanasio attribuisce i risultati positivi a un modello di servizio innovativo, che integra efficacemente la gestione digitale e il supporto di esperti in presenza. Questa strategia arricchisce l’offerta di mutui, che si compone di diverse finalità, tra cui acquisto, ristrutturazione e sostituzione di mutuo. Un aspetto di particolare rilevanza è l’attenzione riservata ai lavori di riqualificazione energetica, un segmento che, secondo il manager, è destinato a crescere nei prossimi anni. Mediobanca si prepara a rispondere a questa crescente domanda con soluzioni personalizzate e adattate alle varie necessità finanziarie dei clienti.