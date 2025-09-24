20 C
Roma
mercoledì – 24 Settembre 2025
Animali

Crescita dei Mangimi in Nord America: Focus su Alltech e ADM

Da StraNotizie
Crescita dei Mangimi in Nord America: Focus su Alltech e ADM

Il commerciante di cereali Archer-Daniels-Midland (ADM) e lo sviluppatore di prodotti agricoli Alltech hanno annunciato un accordo per avviare una nuova joint venture nel settore dei mangimi in Nord America.

Questa joint venture comprenderà le attività di Hubbard Feeds e Masterfeeds di Alltech, che includono 18 mangimifici negli Stati Uniti e 15 in Canada, insieme agli 11 mangimifici statunitensi di ADM. La gestione della joint venture sarà affidata principalmente ad Alltech, che avrà anche un consiglio di amministrazione composto da membri di entrambe le aziende.

Alltech continuerà a gestire le sue operazioni di Ridley Block, Ridley Feed Ingredients e gli ingredienti speciali, mentre ADM conserverà le sue attività nei premix e negli additivi.

La conclusione della transazione è prevista nel primo trimestre del 2026.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Scopri l’alpeggio di Rhêmes-Notre-Dame tra natura e cultura
Articolo successivo
Festival Musicali Concenti: concerti a Sommariva del Bosco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.