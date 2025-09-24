Crescita dei Mangimi in Nord America: Focus su Alltech e ADM

Il commerciante di cereali Archer-Daniels-Midland (ADM) e lo sviluppatore di prodotti agricoli Alltech hanno annunciato un accordo per avviare una nuova joint venture nel settore dei mangimi in Nord America.

Questa joint venture comprenderà le attività di Hubbard Feeds e Masterfeeds di Alltech, che includono 18 mangimifici negli Stati Uniti e 15 in Canada, insieme agli 11 mangimifici statunitensi di ADM. La gestione della joint venture sarà affidata principalmente ad Alltech, che avrà anche un consiglio di amministrazione composto da membri di entrambe le aziende.

Alltech continuerà a gestire le sue operazioni di Ridley Block, Ridley Feed Ingredients e gli ingredienti speciali, mentre ADM conserverà le sue attività nei premix e negli additivi.

La conclusione della transazione è prevista nel primo trimestre del 2026.