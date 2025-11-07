Crescita dei disturbi psicologici giovanili a Trento

A Trento, oltre 4.200 giovani tra i 14 e i 24 anni hanno richiesto supporto ai servizi dell’Azienda sanitaria per problemi legati all’ansia, depressione e disturbi alimentari, con quasi 2.800 di loro che sono stati seguiti per la prima volta nel 2024. Questo evidenzia un incremento del disagio psicologico giovanile nella provincia, soprattutto dopo l’emergenza Covid.

I dati rivelano anche un preoccupante aumento dei suicidi tra i giovani: 17 casi dal 2020. Nel dettaglio, sono stati segnalati 818 ragazzi al servizio di psichiatria (402 nuovi utenti), 2.031 al servizio di psicologia (1.026 nuovi), 235 al centro per i disturbi alimentari (81 nuovi) e 925 al servizio di neuropsichiatria infantile (197 nuovi). Circa 195 giovani sono stati assistiti per problemi di dipendenze (89 nuovi utenti). Nello specifico, per i disturbi ansiosi e depressivi nella neuropsichiatria infantile, si contano 83 richieste per disturbi depressivi e 173 per disturbi d’ansia nel 2024.

Quanto ai consultori familiari, nel 2024 sono stati registrati 141 nuovi utenti nella fascia 13-18 anni e 174 nella fascia 19-25. L’assessore Mario Tonina ha sottolineato un iniziale calo dell’utenza durante la pandemia, seguito da un ritorno ai valori pre-pandemia e un incremento negli anni successivi. Questo aumento, però, può anche riflettere miglioramenti nei servizi clinici e diagnostici.

Infine, si evidenzia la necessità di investire in politiche e programmi per supportare il benessere psicologico dei giovani, affinché possano accedere a spazi sicuri e ricevere il sostegno necessario per affrontare le proprie fragilità.