Attualità

Crescita degli stranieri nel Sannio: un futuro promettente

Da stranotizie
Nel Sannio, il 2024 ha registrato un aumento significativo di presenze straniere, superando le 10.000 unità e dando un segnale positivo contro il fenomeno dello spopolamento. Questo trend è evidenziato nel «Rapporto Immigrazione», realizzato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, che quest’anno si intitola «Giovani, testimoni di speranza». I giovani di origine straniera contribuiscono attivamente alla vitalità delle comunità locali, portando una diversità culturale e opportunità di sviluppo.

A inizio 2025, i residenti stranieri nel Sannio erano 10.413, circa mille in più rispetto all’anno precedente, mostrando una crescita notevole anche a livello nazionale, dove si superano i 5,4 milioni di stranieri. Il capoluogo, Benevento, si distingue con un massimo storico di 2.302 residenti, un incremento di 200 rispetto al 2024 e di 400 rispetto al 2023. Altre località in crescita includono Montesarchio, Airola, e Telese Terme.

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno, nel 2024 la Questura di Benevento ha rilasciato 7.684 permessi, superando i 7.136 dell’anno precedente. Il dato sui primi permessi si attesta attorno al 40%, ponendo Benevento al sesto posto in Italia. La provenienza degli stranieri è variegata, ma in particolare, il Conservatorio di Benevento attira studenti cinesi grazie a un accordo di cooperazione tra i due Paesi.

Infine, è in crescita la presenza di lavoratori bangladeshi, ora oltre 500, che costituiscono una delle comunità straniere più rappresentate. I motivi familiari e lavorativi continuano a dominare i permessi di soggiorno, evidenziando il ruolo crescente del Bangladesh in Italia, con una fiorente presenza nel Centro-Sud.

