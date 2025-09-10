22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Economia

Crescita debole in Italia: segnali di fragilità economica

Da StraNotizie
Crescita debole in Italia: segnali di fragilità economica

Secondo Coface, nonostante alcuni segnali positivi relativi all’occupazione e alla gestione dei conti pubblici, l’economia italiana continua a soffrire. Nel secondo trimestre, il PIL ha registrato una contrazione dello 0,1%, segnando il primo calo dopo due anni e evidenziando la fragilità della ripresa economica.

La diminuzione del PIL è principalmente attribuita alla caduta della domanda estera, influenzata dalla debolezza dei principali partner commerciali e dalle incertezze geopolitiche. Le esportazioni di beni sono calate del 2,2%, dopo un temporaneo aumento dovuto all’anticipazione di nuovi dazi doganali negli Stati Uniti. Anche i consumi delle famiglie sono stagnanti, a causa della scarsa fiducia e di un potere d’acquisto in difficoltà, nonostante l’inflazione si sia stabilizzata.

Gli investimenti, sostenuti dai fondi europei del piano Next Generation EU, rappresentano il motore principale della crescita. L’Italia è il primo beneficiario di questi fondi, avendo ricevuto il 63% delle risorse totali, ben superiore alla media UE. Le risorse sono destinate a riforme e investimenti strategici, volti a garantire uno sviluppo a lungo termine.

Sul fronte lavorativo, il tasso di disoccupazione è al 6% e il tasso di occupazione al 62,8%. Tuttavia, questa creazione di posti di lavoro si concentra in settori a bassa produttività, con un impatto negativo sulla produttività pro capite.

Grazie a una gestione fiscale rigorosa, il disavanzo pubblico si è dimezzato, attestandosi al 3,4% del PIL. Tuttavia, il debito rimane elevato e i margini di manovra fiscale sono limitati. Il contesto economico presenta sfide significative per le imprese, spingendole a cercare nuove strategie per rimanere competitive e a gestire i rischi derivanti dalla volatilità e dall’incertezza.

