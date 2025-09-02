Crescita allarmante dei disturbi mentali in Italia

Nel mondo, oltre 1 miliardo di persone affronta problemi di salute mentale come ansia e depressione, causando gravi effetti sia a livello umano che economico. Recenti report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) indicano che queste patologie sono la seconda causa di disabilità a lungo termine e che depressione e ansia costano circa 1.000 miliardi di dollari l’anno all’economia globale.

In Italia, secondo il Rapporto sulla salute mentale del ministero della Salute, ogni giorno circa 1.571 persone si recano ai pronto soccorso per disturbi mentali. Nel 2023, gli accessi sono aumentati di 26.000 rispetto all’anno precedente, con un incremento di 7.000 ricoveri in reparti psichiatrici.

Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge, evidenzia una “inerzia” nelle politiche di contrasto a questa emergenza, che colpisce tutte le fasce d’età. Il suicidio è una delle principali cause di morte tra i giovani, e l’Oms sottolinea l’urgenza di migliorare i servizi di salute mentale. È necessario investire più risorse, ma anche combattere lo stigma associato a questi disturbi e considerare l’impatto dei dispositivi digitali sullo sviluppo dei giovani.

Nel 2021, il suicidio ha mietuto circa 727.000 vittime. Nonostante gli sforzi, i progressi nella riduzione della mortalità per suicidio sono insufficienti, rendendo difficile raggiungere l’obiettivo di ridurre i tassi di un terzo entro il 2030. Il direttore generale dell’Oms sottolinea che investire nella salute mentale è fondamentale per le persone, le comunità e le economie, e ogni governo ha la responsabilità di garantire che l’assistenza sanitaria mentale sia riconosciuta come un diritto fondamentale.