Come gestire la ‘classe rovesciata’

LIBRI digitali, migliori connessioni, computer, tablet, ma soprattutto soluzioni didattiche personalizzate, cioè tarate sulle diverse difficoltà e capacità di ogni studente per non lasciare nessuno indietro. Sono alcuni dei suggerimenti che arrivano dai diretti interessati, gli alunni, attraverso il progetto “Crescere senza distanza”, promosso da ministero della Salute, ministero dell’Istruzione e l’associazione ‘Con i bambini’ e realizzato da Fondazione Zancan. Un’iniziativa per contrastare la povertà educativa nel settore dell’apprendimento a distanza, che parte dall’esperienza di bambine e bambini che sono ricovcerati a causa di gravi malattie. L’idea è creare un protocollo “collaudato” in scuole di diverso ordine e grado nel Nord, nel Centro e nel Sud del nostro Paese, da mettere a disposizione di tutti per una riflessione sulla didattica a distanza in questo periodo di emergenza sanitaria.

Al di là dell’emergenza Covid, ci sono alcuni bambini che svolgono già l’apprendimento a distanza perché sono affetti da una patologia cronica e anzi hanno dovuto sperimentare la più grande distanza mentre affrontavano la doppia sfida della malattia e dell’apprendimento in condizioni davvero complicate. Proprio per fare tesoro delle loro esperienze, con questo progetto è stato chiesto agli insegnanti della scuola in ospedale, ai genitori e ai sanitari dei ragazzi che li curano, agli stessi bambini e ragazzi cosa hanno imparato da questa modalità di apprendimento e come gestire la classe rovesciata (da uno al piccolo gruppo, a tutti). I loro contributi sono stati utilizzati per costruire raccomandazioni a disposizione del mondo della scuola, delle famiglie e di quanti operano nei progetti di lotta alla povertà educativa. “Da anni il nostro sistema di istruzione porta avanti esperienze preziose di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare”, ha dichiarato la Viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani. “Questo progetto ha messo a disposizione di tutti noi un prezioso patrimonio informativo che potremo utilizzare nell’ottica di un miglioramento del sistema, per garantire a ogni bambino e ragazzo la migliore formazione possibile”.

Lo ‘stress test’

Le indicazioni raccolte sono state ‘messe alla prova’ in 11 scuole distribuite tra Nord, Centro e Sud Italia, con uno stress test, grazie all’impegno di insegnanti e studenti che, nell’ultima fase dello scorso anno scolastico, quella più difficile, hanno provato ad utilizzarle. “È incoraggiante che un contributo arrivi da chi è più in difficoltà e maggiormente penalizzato dal punto di vista della salute”, ha detto la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa in occasione della presentazione del Report finale del progetto. “Sappiamo bene che la scuola in ospedale è molto importante, perché restituisce una dimensione di normalità che aiuta ad affrontare meglio la malattia. La scuola offre alle studentesse e agli studenti, costretti a lunghi ricoveri ospedalieri, un obiettivo e una motivazione, la forza e la fiducia che riusciranno a superare questo momento di difficoltà, che oggi purtroppo si somma all’emergenza da Coronavirus. Lottare contro le disuguaglianze nell’accesso alla scuola significa ‘avvicinare tutti’, insegnanti, ragazzi e genitori”.

Approccio personalizzato

Per quanto riguarda la scuola in ospedale, i ragazzi intervistati hanno dichiarato che l’insegnamento personalizzato è più proficuo sul piano dell’apprendimento, perché favorisce l’attenzione e il confronto con l’insegnante. Rispetto agli alunni della scuola primaria coinvolti “nello stress test”, invece, il 62% ha dichiarato di apprezzare la didattica a distanza e il 91% di avere appreso cose nuove.

La mancanza dei compagni di classe

Ai bambini della scuola primaria è stato chiesto anche cosa sia mancato di più in questo periodo. C’è chi ha risposto le maestre, gli amici, i compagni di classe, i corridoi pieni, la ricreazione, i laboratori, la Lim, i banchi, la lavagna e chi ha sentito la mancanza dei compiti insieme all’insegnante, l’ansia per l’interrogazione, gli spettacoli, le gite, la ginnastica in palestra, le lezioni con la classe, i collaboratori scolastici, il giardino e, in generale, il contatto fisico e il confronto con tutto ciò che ruota attorno al mondo della scuola. Ma il 44% ha sentito soprattutto la mancanza dei propri compagni di classe. Valori simili anche per la scuola secondaria di primo grado (l’86% degli intervistati dichiara di avere imparato cose nuove) e di secondo grado: al 57% degli intervistati è piaciuta la didattica a distanza e il 71% ha dichiarato di avere imparato cose nuove.

Più autonomia e responsabilità

In tutti gli ordini di scuola è emersa una certa fatica nel seguire le lezioni in didattica a distanza, anche se, dall’altra parte, si riconosce che la Dad ha dato una spinta ad una maggiore responsabilizzazione degli studenti nell’organizzazione dello studio, a una maggiore autonomia e, allo stesso tempo, il vantaggio della flessibilità dell’orario e della promozione di un’idea diversa sul ‘fare scuola’, basata anche sull’utilizzo delle tecnologie quali alleate della didattica.

Cosa serve per fare meglio

Tra i suggerimenti che arrivano dai ragazzi per migliorare la didattica a distanza, oltre alla necessità di avere libri digitali per chi non li ha, migliori connessioni, pc e tablet, le raccomandazioni si sono concentrate sulle soluzioni didattiche. Se non sono personalizzate, tarate sulle diverse difficoltà e capacità di ogni studente, il rischio che ci si allontani ancora di più dal concetto delle pari opportunità e dal diritto costituzionale all’istruzione.

Video-lezioni ma anche esercitazioni pratiche

Come si può evitare questa ‘distanza’ emotiva? Il consiglio che arriva dagli intervistati è quello di bilanciare le video-lezioni con esercitazioni, verificare in tempo reale le difficoltà di apprendimento e i traguardi raggiunti. Per facilitare il confronto in remoto è importante trovare il ritmo giusto tra teaching e learning, insegnare e imparare, con lezioni modulate (contenuti, esempi, utilità pratica, testimonianze). “L’apprendimento a distanza offre un contributo importante all’innovazione didattica, ma non può sostituire la relazione educativa in presenza”, commenta Marco Rossi-Doria, vicepresidente di ‘Con i Bambini’. “E’ una modalità che assicura, alle alunne e agli alunni di qualsiasi età, ricoverati in strutture ospedaliere, il diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Consente la continuità degli studi e permette ai ragazzi e alle famiglie di continuare a sognare e ad investire sul proprio futuro”.