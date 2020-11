In Spagna da quasi 16 anni le coppie omosessuali possono legalmente sposarsi e avere figli (mentre nel nostro paese ancora ci interroghiamo se sia giusto o sbagliato far passare una legge contro l’omofobia) e quando Gabriel è stato adottato da David e Jesus aveva solo 2 anni.

Ora Gabriel, nato in Russia da una madre che l’ha abbandonato in un orfanotrofio, è maggiorenne e intervistato dal portale spagnolo Freeda, ha raccontato com’è stato crescere con due genitori dello stesso sesso.

“Io sono Gabriel e ho due genitori. I loro nomi sono David e Jesùs. Come sono entrati nella mia vita? Dovrei dire come sono entrato io nella loro vita, perché dopo un lungo percorso in Russia sono riusciti ad adottarmi e a portarmi in Spagna quando avevo due anni. Mi hanno educato, insegnato a come comportarmi e a rispettare le persone. Ci siamo sempre affidati alla totale fiducia per parlare di qualsiasi cosa, per chiedere loro qualsiasi cosa, anche se a volte mi vergogno un po’.”