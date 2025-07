Crescente disuguaglianza: la ricchezza in Italia è bloccata

Uno studio recente dell’organizzazione Future Proof Society in collaborazione con il think tank Tortuga ha messo in luce una preoccupante realtà economica in Italia: la ricchezza nazionale è sempre più concentrata tra le persone over 50, mentre i giovani affrontano notevoli difficoltà nell’accumulare patrimonio. La ricerca, intitolata “La pesante eredità: ricchezza e (im)mobilità sociale tra le generazioni in Italia”, indica come la posizione socio-economica di partenza influisca sulla mobilità sociale.

Attualmente, il 10% più abbiente della popolazione italiana detiene il 60% della ricchezza complessiva, mentre la metà meno facoltosa si divide solo il 7,4%. Negli ultimi dieci anni, le disparità si sono ampliate: il gruppo più ricco ha visto un incremento della propria ricchezza sette volte superiore rispetto alla media europea. I Millennials e la Generazione Z, che comprendono individui tra i 20 e i 40 anni, possiedono soltanto il 25% della ricchezza nazionale, una percentuale dimezzata rispetto alle generazioni precedenti a loro età.

Diversi fattori contribuiscono a queste difficoltà, come salari stagnanti, aumento dei costi immobiliari e il rallentamento di alcuni servizi pubblici. La mancanza di risparmi ostacola l’accesso alla casa, la gestione di imprevisti e gli investimenti per l’istruzione.

Inoltre, nei prossimi vent’anni si prevede un trasferimento di oltre 6.400 miliardi di euro dai patrimoni degli anziani a quelli delle nuove generazioni. Se non ci saranno modifiche alle politiche fiscali, questa transizione rischia di approfondire ulteriormente le disuguaglianze. Gli esperti invitano a considerare un aumento delle imposte sulle eredità, attualmente tra le più basse d’Europa, per riequilibrare la tassazione sul lavoro e sulla ricchezza.