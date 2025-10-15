Cresce l’iPhone 17 in Cina, Apple resiste al mercato debole

L’iPhone 17 di Apple sta attirando l’attenzione in Cina, con dati recenti che mostrano un aumento delle spedizioni. Nel terzo trimestre, le spedizioni di Apple in Cina sono cresciute dello 0,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 10,8 milioni di unità. Questi risultati emergono in un contesto di domanda complessivamente debole nel mercato degli smartphone cinese, evidenziando la resilienza del marchio americano, che rimane un simbolo di status in questa regione.

Apple ha ottenuto la seconda quota di mercato più elevata nel periodo considerato, con un 15,8%. Sebbene la crescita sia modesta, segna una ripresa rispetto alla contrazione dei trimestri precedenti, sottolineando l’impatto della nuova famiglia di iPhone, in particolare il modello base del 17, riconosciuto anche per il modello AIR.

Nel complesso, il mercato degli smartphone cinese ha registrato una leggera flessione: le spedizioni totali sono diminuite dello 0,6% rispetto all’anno precedente, scendendo a 68,4 milioni di unità, un rallentamento meno marcato rispetto al -4% del secondo trimestre.

Secondo Will Wong, analista senior di IDC, il successo di Apple è attribuibile al modello base dell’iPhone 17, ritenuto competitivo in termini di rapporto qualità-prezzo. Wong ha affermato che questo modello ha saputo attrarre i consumatori più attenti al prezzo, contribuendo così a una leggera crescita e migliorando il posizionamento rispetto al trimestre precedente.

È importante notare che, secondo il rapporto trimestrale di IDC, Apple è stata l’unica tra i tre principali marchi in Cina a registrare un aumento delle spedizioni durante il trimestre, un aspetto che rende questa crescita ancora più significativa per il gigante di Cupertino.