18.5 C
Roma
mercoledì – 15 Ottobre 2025
Tecnologia

Cresce l’iPhone 17 in Cina, Apple resiste al mercato debole

Da stranotizie
Cresce l’iPhone 17 in Cina, Apple resiste al mercato debole

L’iPhone 17 di Apple sta attirando l’attenzione in Cina, con dati recenti che mostrano un aumento delle spedizioni. Nel terzo trimestre, le spedizioni di Apple in Cina sono cresciute dello 0,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 10,8 milioni di unità. Questi risultati emergono in un contesto di domanda complessivamente debole nel mercato degli smartphone cinese, evidenziando la resilienza del marchio americano, che rimane un simbolo di status in questa regione.

Apple ha ottenuto la seconda quota di mercato più elevata nel periodo considerato, con un 15,8%. Sebbene la crescita sia modesta, segna una ripresa rispetto alla contrazione dei trimestri precedenti, sottolineando l’impatto della nuova famiglia di iPhone, in particolare il modello base del 17, riconosciuto anche per il modello AIR.

Nel complesso, il mercato degli smartphone cinese ha registrato una leggera flessione: le spedizioni totali sono diminuite dello 0,6% rispetto all’anno precedente, scendendo a 68,4 milioni di unità, un rallentamento meno marcato rispetto al -4% del secondo trimestre.

Secondo Will Wong, analista senior di IDC, il successo di Apple è attribuibile al modello base dell’iPhone 17, ritenuto competitivo in termini di rapporto qualità-prezzo. Wong ha affermato che questo modello ha saputo attrarre i consumatori più attenti al prezzo, contribuendo così a una leggera crescita e migliorando il posizionamento rispetto al trimestre precedente.

È importante notare che, secondo il rapporto trimestrale di IDC, Apple è stata l’unica tra i tre principali marchi in Cina a registrare un aumento delle spedizioni durante il trimestre, un aspetto che rende questa crescita ancora più significativa per il gigante di Cupertino.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Attacco dei lupi a Monte Velo: la sicurezza in pericolo
Articolo successivo
Benessere e Sport in Italia: il Progetto ABC per la Salute
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.