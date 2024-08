Cresce la puntualità: in orario più di 9 treni su 10: Alta Velocità puntuale al 97,2%

– Cresce la puntualità dei treni in viaggio , e in particolare nella giornata di oggi, giovedì 22 agosto. Secondo una rilevazione di Trenitalia numero viaggiatori e RFI puntualità delle 17.00 di oggi, hanno viaggiato con Trenitalia 489.000 passeggeri e sono arrivati??in orario più di 9 treni su 10 tra Alta Velocità 97,2% e Intercity 93, 2%. I dati – si legge su FS News.it – hanno tenuto conto dei tempi di percorrenza maggiori dei treni Alta Velocità nei tratti interessati dai cantieri e già segnalati nella fase di acquisto dei biglietti. Anche per quanto riguarda il trasporto regionale, il 94,2% dei convogli è arrivato in orario o entro i 5 minuti.

Procedono come da cronoprogramma anche i lavori di manutenzione e sviluppo della rete e delle stazioni. Attualmente sono attivi circa 1.400 cantieri, con investimenti complessivi per le lavorazioni di agosti di circa 650 milioni di euro. Ieri 21 agosto si è concluso il cantiere sulla Milano-Bologna AV, mentre domani 23 agosto si concluderanno i lavori sulla Direttissima Roma-Firenze che stanno interessando la manutenzione straordinaria al viadotto sul fiume Paglia nella tratta Chiusi Nord-Orvieto Sud.