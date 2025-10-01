Cresce la mobilità sostenibile in Italia: il caso di Lodi

Pedalare per recarsi al lavoro apporta benefici alla salute, all’ambiente e, talvolta, anche alla fortuna.

Recentemente si è tenuta la cerimonia di premiazione del Bike to Work Day, un’iniziativa annuale che incoraggia i lavoratori del Basso Lodigiano a utilizzare la bicicletta per raggiungere l’ufficio. Quest’anno si è registrato un record di partecipazione, con un aumento oltre il 50% rispetto alle edizioni precedenti, e una significativa presenza femminile, rappresentando il 65% dei partecipanti. Questo dato evidenzia una crescente consapevolezza ecologica e una maggiore propensione a muoversi in modo sostenibile, anche da parte di chi in passato preferiva l’auto.

Dal punto di vista territoriale, Codogno si è confermata come il principale punto di arrivo, con il 61% dei percorsi casa-lavoro, seguita da Casalpusterlengo con il 27%. Il restante 13% proviene da altri centri della zona. Il presidente di Fiab, Pierangelo Ferrari, ha commentato la situazione sottolineando come questa mobilità diffusa stia trasformando la routine quotidiana in un gesto collettivo per il rispetto dell’ambiente.

La giornata è stata ulteriormente arricchita dalla premiazione di tre cicliste estratte tra i partecipanti. Le vincitrici, Dafne Zanoni, Michela Testa e Melina Pacitto, hanno condiviso le loro esperienze. Melina ha affermato che l’uso della bici le consente di liberare la mente e ricaricarsi di energia. Dafne, spinta da una collega, ha partecipato per la prima volta, mentre Michela ha scoperto che il tempo di viaggio in bicicletta è lo stesso dell’auto, decidendo così di utilizzare questo mezzo occasionalmente.