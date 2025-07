Cresce la domanda di cibo per animali con Deliveroo e Arcaplanet

Il mercato del cibo per animali domestici sta vivendo un periodo di rapida espansione, stimolato dalla crescente domanda di servizi di consegna a domicilio. A partire da aprile 2025, grazie alla partnership con Arcaplanet, Deliveroo ha avviato un servizio di ordinazione di cibo e articoli per animali in 373 città italiane, inclusi molti centri turistici, grazie alla presenza di 385 punti vendita.

Questo nuovo servizio ha portato a un impennata degli ordini, con un aumento del 1300% nel secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Francesco Sireci, responsabile dei nuovi verticali di Deliveroo in Italia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per adattarsi alle esigenze quotidiane dei proprietari di animali domestici.

La crescita del segmento è particolarmente evidenziata nelle aree urbane, ma si nota un incremento anche in località più piccole e zone periferiche, dove la comodità della consegna si rivela un vantaggio significativo. Tra i prodotti più richiesti ci sono il cibo umido per cani e gatti, seguiti da gabbie e lettiere, a dimostrazione dell’interesse dei consumatori per un’offerta sempre più mirata e accessibile.