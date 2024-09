Cresce la consapevolezza degli italiani, +12% in 5 anni

Negli ultimi 5 anni, la consapevolezza riguardo il lascito solidale è aumentata del 12%. Questo dato emerge dall’indagine “Valori, donazioni e lasciti solidali” condotta da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale, su un campione di italiani di oltre 25 anni. I risultati sono stati presentati in un evento a Roma, in occasione della Giornata internazionale del Lascito Solidale.

Durante l’evento, esperti del settore hanno analizzato lo stato della solidarietà in Italia, evidenziando che onestà, rispetto, famiglia e generosità sono i valori principali trasmessi dalle famiglie italiane. Il 97% delle persone intervistate riconosce che i valori familiari sono fondamentali, con la famiglia al primo posto come valore ereditato (25%), seguita dall’onestà (23%). Negli ultimi anni, l’attenzione per valori come la parità di genere e il rispetto della natura è cresciuta, ora entrambi al 23%.

Quando si parla di trasmissione dei valori alle generazioni future, onestà e rispetto degli altri rimangono in cima alla lista, seguite dalla famiglia. Un valore che sta guadagnando attenzione è la gentilezza, vista come necessaria nella società odierna.

Riguardo ai lasciti, il 84% degli over 50 è a conoscenza di cosa sia un lascito testamentario a sostegno di cause benefiche. Circa 6,3 milioni di italiani (24% degli over 50) mostrano un atteggiamento positivo verso i lasciti, e il 2% ha già previsto un lascito. Sebbene il 71% della popolazione consideri il testamento un tema lontano, c’è una crescente inclinazione verso il lascito solidale tra i cittadini. La decisione di fare un lascito coinvolge principalmente i familiari, con il 68% che desidera discuterne con loro.

Inoltre, il Terzo Settore gode di grande fiducia, con l’84% degli intervistati che riconosce il suo ruolo nell’edificazione di una società migliore. Il Comitato Testamento Solidale, fondato nel 2013, si impegna a diffondere la cultura del lascito solidale, con 28 associazioni aderenti. Il lavoro per sensibilizzare l’opinione pubblica continua, per garantire che il lascito solidale venga sempre più riconosciuto come un’importante opportunità di supporto per cause benefiche.