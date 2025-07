Cresce il cinema italiano: novità e successi da Giuli

Negli ultimi tempi, il panorama cinematografico italiano ha mostrato segnali di crescita significativa. Nel corso di un intervento al Senato, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha condiviso dati positivi riguardanti gli incassi e la frequentazione delle sale italiane.

Secondo le informazioni diffuse da Cinetel, il 2025 ha visto un aumento del 4% negli incassi rispetto all’anno precedente, con un incremento del 2% nelle presenze. La quota di mercato per il cinema italiano è cresciuta notevolmente, passando dal 21,4% del 2023 al 31,9% nel 2025. Tre delle cinque pellicole più viste in questi mesi provengono da produzioni italiane.

Giuli ha inoltre annunciato l’attuazione del “Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali”, dotato di uno stanziamento di oltre 68 milioni di euro per il biennio 2024-2025. Questo progetto include la creazione di nuove sale anche in strutture sanitarie, evidenziando l’importanza del cinema come strumento benefico per le persone.

Al centro di questa rinascita c’è anche Cinecittà, che, grazie ai fondi del PNRR, è destinata a diventare un hub europeo per la produzione cinematografica. I lavori in corso porteranno alla creazione di teatri di posa all’avanguardia e strutture innovative, rendendo Cinecittà un luogo attraente per grandi nomi del settore.

Infine, il Centro Sperimentale di Cinematografia, con un’importante rinnovazione in occasione del suo 90° anniversario, punta a potenziare il personale e a consolidare percorsi didattici innovativi, con particolare attenzione a progetti inclusivi.